Raccolta degli occhiali, consegnate 1300 paia per le famiglie bisognose

Circa 1300 paia di occhiali destinati alle persone più svantaggiate. È il dato complessivo dell’iniziativa di raccolta di occhiali usati che si è sviluppata a partire da giugno 2021 - su impulso dei Lions Club Ferrara Estense, Ferrara Host, Santa Maria Maddalena Alto Polesine, Ferrara Ducale e Ferrara Diamanti, in collaborazione con Afm Farmacie Comunali, e con il patrocinio del Comune di Ferrara - per aiutare in modo concreto le persone in condizioni socio-economiche gravose, al punto da non potersi permettere l’acquisto di uno strumento ottico. La consegna degli scatoloni contenenti gli occhiali è avvenuta ieri alla presenza dell’assessore Cristina Coletti, dell’amministratore unico di Afm Luca Cimarelli, del presidente del Lions Club Ferrara Estense Luca Massari e del past president Giampietro Domenicali.