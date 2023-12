Raccolta dei dati, i team in campo

Sono due i team che si occuperanno di raccolta dei dati per lo studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso a fini industriali di acque reflue depurate a Ferrara: il Water and Waste Environmental Engineering Lab formato da 20 ricercatori, di cui 4 senior di diverse nazionalità sia europee che extra-europee del dipartimento di Scienze e ingegneria della materia dell’ambiente e urbanistica dell’università politecnica delle Marche, coordinato da Francesco Fatone e il laboratorio Terra&Acqua Tech del polo dell’Università di Ferrara che si occupa da anni di ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito dell’uso sostenibile della risorsa idrica.