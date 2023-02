Raccolta del verde tra le proteste "Nessuno ha informato le famiglie"

La gestione dei contenitori per la raccolta del verde per le famiglie non va. "E’ l’ennesimo disservizio di Clara – afferma il consigliere comunale di "Uniti per Portomaggiore" Marcello Grilanda – Rispetto agli anni precedenti, per la raccolta del verde non è più prevista dalla società la consegna annuale dei quattro sacchi in plastica da 80 litri, ma è prevista la consegna, su richiesta, del bidone carrellato". Ebbene "questa decisione non è stata oggetto di nessuna preventiva comunicazione alle famiglie, che ne hanno preso e coscienza solo recandosi nelle tabaccherie convenzionate con Clara per la consegna annuale della dotazione di sacchi spettanti. Per giunta gli stessi tabaccai non erano stati informati di tale cambiamento e di conseguenza non hanno saputo dare spiegazioni in merito". Morale: in poche settimane le richieste sono state così numerose da indurre la società a cambiare decisione e comunicare, sempre tramite i tabaccai, il ripristino della consegna dei sacchi, mantenendo la possibilità di richiesta del bidone con ruote. Solo poco tempo dopo, tali richieste di bidoni sono state sospese, senza fornire adeguata motivazione in merito alle cause". Grilanda, a nome di tutti i consiglieri del gruppo, in un’interrogazione sottolinea che "si è creata una situazione di disagio e disparità di trattamento, tra gli utenti dotati di bidone carrellato e quelli dotati di sacchi in plastica, anche in virtù del fatto che le capacità complessive di esposizione nelle due modalità possibili sono diverse". Disagio che riguarderebbe anche gli utenti di altri comuni (Comacchio, Lagosanto, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Mesola e Voghiera). Grilanda chiede al sindaco Dario Bernardi "cosa intende fare per risolvere tale situazione e chiedendo la costituzione di una commissione speciale di studio sul servizio rifiuti". Il Comune di Portomaggiore replica che sta valutando, assieme a Clara, come rispondere al disagio e all’interrogazione.

Franco Vanini