Raccolta di cibo per la colonia felina

Francesca Bergami di ‘Siamo Poggio’ e candidata sindaco alle prossime elezioni comunali propone stamattina ’Dammi il cinque’. "Si tratta di una raccolta di cibo per i gatti della colonia felina di Poggio Renatico che si terrà oggi, dalle 9 alle 12.30, in via Salvo d’Acquisto nel piazzale davanti a Coop Reno – dice la Bergami – A organizzare l’iniziativa solidale è il gruppo Siamo Poggio, che si occuperà della raccolta e della successiva consegna del materiale alle volontarie dell’attiva realtà animalista poggese, impegnata nell’accoglienza dei mici e nel favorire la loro adozione". E la candidata fa alcune considerazioni. "Il nostro senso civico e quello della nostra comunità si esprimono anche attraverso il rispetto e la tutela degli animali".