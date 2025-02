Raccolta di farmaci, l’impegno dei club Lions

Sono 64 le farmacie della provincia che hanno aderito alla giornata della raccolta del farmaco che quest’anno è giunta alla sua 25esima edizione e che ha registrato come sempre l’importante partecipazione dei Club Lions. Sono 25 anni che si rinnova questo appuntamento, con sempre maggiore entusiasmo ed anche quest’anno il successo non è venuto meno. Ogni anno, a febbraio, il Banco farmaceutico mette in moto la sua organizzazione forte di migliaia di

volontari che con l’aiuto di diverse associazioni di volontariato, donano un medicinale per chi ne ha bisogno e i Lions sono sempre in prima fila. La raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco con i farmacisti che indirizzano i clienti suggerendo i prodotti di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.