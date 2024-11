Raccolta di farmaci. Oltre duemila euro dalle donazioni

Ancora una volta la comunità codigorese ha espresso la propria solidarietà durante la settimana della raccolta di prodotti da banco nella farmacie, per le cure dei bimbi. Un’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava che si è tenuta dal 15 al 22 novembre scorsi. L’Emporio Mantello Pomposa è stato accreditato alla farmacia Santa Rita di Codigoro e i prodotti raccolti sono destinati gratuitamente ai bambini delle quasi 70 famiglie in carico all’Emporio, mentre la farmacia Bornazzini ha eseguito la raccolta per donarli alla struttura Oncologica Pediatrica S’Orsola di Bologna. Complessivamente nelle due farmacie di Codigoro sono stati raccolti farmaci da banco per un valore totale 2.300 euro. Tutti uniti per contribuire a dare una risposta alla povertà sanitaria che colpisce i minori più fragili. "Un caloroso ringraziamento – esprimono le due farmacie – va alle persone che con il loro contributo hanno fatto sentire il calore ai socialmente fragili".