Raccolta di firme per salvare il pronto soccorso

Continua a mantenersi alta l’attenzione per l’annunciata riorganizzazione regionale dei Pronto Soccorso che per Cento fa preoccupare e muovere compatte le forze di minoranza in consiglio comunale che, congiuntamente, hanno chiesto un apposito ordine del giorno e stanno anche per cominciare una raccolta firme per cercare di contrastare un eventuale depotenziamento della struttura. Ciò che fa molto preoccupare è che si vada verso il depotenziamento, visto che lo stesso assessore alla sanità Raffaele Donini aveva parlato di ‘una riorganizzazione partendo, in termini organizzativi, dalla suddivisione degli interventi tempo-dipendenti da quelli non-tempodipendenti’, elemento che già oggi vede il Ps di Cento soffrire di carenze notturne di un certo tipo di personale in loco ed essere, dall’altra parte, stato già stato ulteriormente attrezzato ‘in via sperimentale’ per casi lievi. La preoccupazione è dunque che Cento non diventi più un punto di riferimento per le urgenze, facendo muovere in forma compatta, tutte le forze di minoranza in consiglio comunale. ‘Viste le voci che giungono sulla riorganizzazione ed eventuale declassamento dell’Ospedale SS. Annunziata e del Pronto Soccorso, le richieste fatte in consiglio comunale nonché a livello regionale, ad oggi rimaste inevase e non soddisfacenti, confermiamo quanto già detto nei giorni scorsi – dicono congiuntamente Avanti Cento, Lega Salvini Premier, Fratelli D’Italia e Forza Italia - Siamo a comunicare che, portando avanti la proposta formulata in consiglio comunale, abbiamo depositato un Ordine del Giorno congiunto per l’istituzione di una commissione consiliare sull’Ospedale di Cento con la finalità di monitorare la situazione del nostro nosocomio al fine di tutelarlo, essendo un servizio prezioso per il nostro territorio centese ma anche per tutti quelli limitrofi anche di altre province".

Azione che si aggiunge all’interrogazione regionale della consigliera Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia, l’interrogazione comunale centese di Alessandro Guaraldi e le preoccupazioni espresse anche dalla consigliera Beatrice Cremonini di Avanti Cento. "Avendo a cuore il nostro Ospedale ed il Pronto Soccorso, per dimostrarne la qualità nonché l’importanza del servizio sanitario che fornisce ai cittadini, come già anticipato a mezzo stampa, noi di Avanti Cento, Lega, FdI e Forza Italia ci stiamo organizzando per porre in essere nei prossimi giorni varie iniziative ed una raccolta firme per la salvaguardia del presidio ospedaliero centese nell’interesse dell’intera comunità – comunicano, passando dunque anche all’azione -. Non si può attendere che la Regione abbia già deciso il piano ma è il momento di mobilitarsi ora prima che sia troppo tardi".

Laura Guerra