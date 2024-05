Raccolta di libri usati per bambini da donare alla Pediatria di Cona

"Per i 45 anni del Premio di Letteratura per Ragazzi abbiamo voluto farci un grande regalo e cioè un’iniziativa per portare libri a bambini in ospedale". E’ così che Elena Melloni della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha introdotto la bella iniziativa che prenderà vita oggi grazie al progetto con la Benedetto XIV. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, a conclusione della 45° edizione del Premio Letteratura Ragazzi, dunque, e la società Benedetto XIV promuovono una raccolta di libri "usati ma tenuti bene" per bambini che, grazie alla collaborazione dell’associazione Circi di Ferrara, saranno a disposizione dei bambini ospiti nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cona. "Facciamo viaggiare i nostri libri – esortano – Un libro usato non perde valore quindi portate un libro oggi, e quando entrerete al palazzetto si potrà lasciarlo negli appositi scatoloni che si troveranno all’ingresso. La Fondazione, organizzatrice del Premio, aggiungerà a tutti i libri raccolti un ulteriore numero consistente di libri per far sì che la donazione sia davvero importante". E si sottolinea il valore dei libri. "Il nostro impegno è essere vicino alle persone anche nei momenti di sofferenza – rimarca Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento – con cosa possiamo farlo meglio se non con un libro?". Libri che andranno alla pediatria di Cona.