Raccolta di mozziconi convertiti per l’ambiente

Presentata ieri mattina, a Copparo, "Per un pugno di mozziconi", evento giunto alla III edizione, per coniugare ambiente e solidarietà in un unico momento. La parte conclusiva si svolgerà sabato a Codigoro. Un appuntamento promosso dai gestori della raccolta rifiuti della provincia, Clara, Hera e Soelia, dalle associazioni agricole Cia, Confagricoltura e Coldiretti, con la collaborazione dei quattro empori solidali di Argenta, Cento, Ferrara e Pomposa e la Valle delle Albicocche. La manifestazione consiste in una grande raccolta volontaria di mozziconi in tutti i Comuni, per ricordare come non disperdere questo piccolo rifiuto sia molto importante per l’ambiente. Infatti al termine della raccolta, i mozziconi saranno "convertiti" in prodotti ortofrutticoli che le associazioni agricole doneranno ai quattro empori solidali. La raccolta si svolgerà a partire dalle 8,45 in tutti i Comuni e l’obiettivo è arrivare a raccogliere 300.000 mozziconi, che corrispondono a circa un quintale di peso. Alcuni detenuti del carcere di Ferrara, in base a quanto previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, nell’ambito di uno specifico progetto parteciperanno alla raccolta. Alla presentazione c’erano i sindaci Fabrizio Pagnoni di Copparo e Alice Zanardi di Codigoro e Paolo Manzoli per Riva del Po, che hanno ricordato l’importanza di iniziative come questa, in grado di mettere a sistema sostenibilità ambientale e sociale, attraverso la partnership tra Enti locali, associazioni di categoria e volontariato. Per i gestori della raccolta rifiuti, Alida Padovani (Clara), Sandro Berghi (Hera) e Antonella Travasoni (Soelia) hanno espresso, come società quotidianamente impegnate nella pulizia delle strade e delle piazze nei Comuni di competenza, l’entusiasmo di essere parti promotrici dell’evento, insieme e senza schieramenti territoriali.