Raccolta di poesie sull’amore. Aria Poltronieri parla di fragilità

Sarà presentato sabato alle 16,30, il nuovo libro di Francesca Aria Poltronieri, dal titolo: "Canti d’amore e di buio". Un libro di poesie che segue a poca distanza la precedente fatica letteraria dell’autrice, intitolato: "Pensieri sconvenienti". La raccolta di poesie di Poltronieri verrà illustrata alla sala civica della biblioteca di Berra di via Piave n. 69.

Nell’incontro con l’autrice che è inserito nel percorso "A libri aperti" verrà spiegato come amore e buio siano, sostanzialmente, due volti della stessa medaglia, poiché il rapporto dicotomico che li lega ha a che vedere come l’emersione impetuosa di sentimenti, oltreché con il desiderio di pace interiore e senza dimenticare l’influenza che hanno nella quotidianità e nei sentimenti le fragilità e le tensioni che accompagnano la vita degli individui.

Insomma, un viaggio lungo il corso delle emozioni che spesso diventa malinconico, ma anche questo rende in fondo vivo il sentimento. "Le mie poesie intendono stimolare una riflessione sulle emozioni umane – conferma Francesca Aria Poltronieri – tra riflessioni intime e critiche sociali. Dopo l’esperienza di "Pensieri sconvenienti", che dava spazio a quelle emozioni che spesso sono difficili da esprimere, perché potrebbero essere malintese, questa nuova raccolta vuole proseguire idealmente un percorso che coinvolge l’amore e abbraccia varie dimensioni della condizione umana".