Raccolta differenziata, dubbi sulle modifiche

PORTOMAGGIORE

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta ha sollevato dubbi a Portomaggiore. Dal 29 gennaio scorso infatti sono cambiate le regole, non sarà più possibile esporre i sacchetti del verde e quelli grigi contatori per la differenziata, in quanto la raccolta avverrà unicamente attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori rigidi consegnati nei mesi scorsi. E’ il tema dell’interpellanza al sindaco Dario Bernardi, che sarà portata all’attenzione del prossimo consiglio comunale da parte dal capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. "Considerando che, per quanto riguarda i sacchi gialli per plastica e lattine si potranno ancora usare quelli gialli in dotazione poi, non essendo più forniti da Clara attraverso i tabaccai, i cittadini dovranno procurarseli autonomamente con le stesse caratteristiche, semitrasparenti e di dimensione analoghe ai precedenti, cosi quelli biocompostabili e biodegradabili, facendosi così carico del costo dei sacchetti non più assegnati direttamente dalla azienda, ma da comprare pagando di tasca propria". Di qui la richiesta del leader della destra portuense "di avere maggiori delucidazioni in merito a quanto previsto dal nuovo sistema di raccolta, così come richiesto dai cittadini". Specificamente "se nelle nuove fatturazioni si terrà conto, applicando una decurtazione nella fatturazione, del fatto che mentre prima i sacchetti venivano assegnati e ritirati gratuitamente ora siano a carico degli utenti e quindi costi in meno a carico della azienda e in più per gli utenti; se la tariffa resterà basata ancora sull’attuale sistema, nucleo familiare e superfice o se varierà in base al numero di svuotamenti degli appositi contenitori, o si deciderà di applicare una tariffa su misura o cosiddetta puntuale".

