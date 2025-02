Raccolta firme per tenere aperta la biblioteca anche di sabato

Con lo slogan "Sosteniamo la cultura, teniamo aperta la biblioteca", Fratelli d’Italia ha promosso una raccolta di firme per tenere aperta la struttura all’interno del Convento dei Cappuccini anche il sabato. "Invitiamo tutti a sostenerci sottoscrivendo la petizione – è l’invito del coordinatore del partito di Giorgia Meloni, Nicola Fanini – Una semplice operazione democratica che sarà possibile andando in una delle attività che hanno aderito alla raccolta oppure contattandoci ai numeri 3484161296 o 3808926202. Inoltre, se si è in possesso della firma digitale, è possibile firmare direttamente con il computer. Ricordo che è una petizione assolutamente apartitica, possono aderire i residenti nel Comune di Argenta che abbiano almeno 18 anni. Per firmare è necessario rilasciare nome, cognome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di identità". Le firme si raccolgono al Red Rooster di Largo Dante Alighieri; Caffè Noir, in via Mazzini; Garden Bar, in piazza Garibaldi; Unico Bistrot, in piazza Garibaldi; Gym H24, nella zona industriale.

L’edificazione del complesso religioso della convento dei cappuccini e della chiesa viene fatta risalire dalle fonti letterarie ed archivistiche al 1568-69 con l’ingresso dei frati Cappuccini nel 1570. Nel 1985 l’Amministrazione Comunale provvide al suo restauro per ospitarvi nel 1987 la Biblioteca Comunale intitolata al canonico argentano Francesco Leopoldo Bertoldi e altri servizi culturali. Oggi il complesso storico dei Cappuccini ospita la Biblioteca Comunale e i vari servizi annessi: la sala lettura, la sala delle raccolte librarie di narrativa e saggistica, il Fondo antico, il Fondo librario e archivistico “Pia e Carlo Zaghi”, la biblioteca e la sala ragazzi.