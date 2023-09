Raccolta firmeper il salario minimo

Continua anche ad Ostellato la raccolta firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare sul salario minimo di 10 euro: "Ogni lavoratore ha diritto, con riferimento alla paga base orario, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro lordi l’ora", un diritto inalienabile della persona che lavora. Significa che ogni lavoratore e lavoratrice dovunque lavori e qualsiasi mansione svolga, non può ricevere meno di 10 euro al lordo dei contributi e delle tasse che deve pagare. L’appuntamento è per giovedì 14 settembre dalle 8.30 alle 12.30 sotto il gazebo della piazza della Repubblica a Ostellato. "Dopo l’abolizione della scala mobile – afferma il leader di zona di Rifondazione comunista, Daniela Fuschini - l’inflazione ha ridotto progressivamente i salari reali".