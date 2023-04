Raccolta fondi e volontari al lavoro per sistemare la chiesa

Ci sono persone che parlano coi fatti e nel piccolo paese di Ariano Ferrarese, a Mesola, non poteva passare inosservato che il portone della locale chiesa parrocchiale, si trovasse in pessime condizioni. Così due amici di vecchia data Bruno Tiberto, carabiniere in pensione iscritto all’Ancc di Lagosanto e Carlo Mantovani, Vigile del Fuoco della caserma di Codigoro, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e in accordo col parroco Don Mauro, dalle parole sono passati ai fatti, iniziando a ristrutturare il manufatto. Per raggiungere lo scopo, hanno coinvolto Elio Mantovani, titolare della locale ferramenta che ha fornito i materiali, e Alessandro Tancini, che ha prestato il ponteggio per lavorare in sicurezza. I due amici hanno saputo coinvolgere anche tutto il piccolo paese, circa mille abitanti, che contribuiranno al pagamento dei materiali di consumo.

cla. casta.