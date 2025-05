Raccolta fondi per aiutare Ludovico: "Un concerto per sostenere le cure"

"Un concerto di solidarietà. Un segno per la vita". Si tratta dell’evento musicale a scopo benefico, a cura dell’Associazione Valentina, in programma sabato 31 maggio alle 18 al Teatro Pandurera. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore della famiglia del giovane Ludovico, un diciassettenne di Pieve di Cento, che da più di tre anni combatte contro un aggressivo sarcoma adolescenziale, per affrontare le cure oncologiche sperimentali estere. Il programma del concerto di sabato 31 maggio inizierà alle 18 e vedrà esibirsi Daniela Carlino, viola e violino, e Daniela Fiorani al pianoforte. I biglietti, come donazione liberale, sono disponibili tramite prenotazione con whatsapp al 393 5675895, prevendita ai portici di Piazza del Guercino nella giornata di venerdì 30 maggio dalle 10 alle 12, stesso orario per sabato 31 maggio. Oppure prima del concerto al Teatro Pandurera dalle 16.

La storia del giovane Ludovico ha toccato tutta la comunità di Pieve e non solo. Un giovane che da tre anni sta portando avanti una serie di cure per uscire dalla propria malattia. La medicina cosiddetta ‘convenzionale’ non ha prodotto i benefici auspicati, tanto che la famiglia di Ludovico ha cercato altre soluzioni alternative, trovandola attraverso cure sperimentali in Germania. Un fatto che comporta anche un importante impegno economico. Luigi Perrone, padre di Ludovico ha attivato negli ultimi mesi anche una raccolta fondi: "Mi figlio Ludovico ha 17 anni e da oltre tre anni gli è stata diagnosticata una forma molto aggressiva di sarcoma, chiamato Rabdomiosarcoma alveolare. Una speranza per poter controllare le recidive metastatiche è nella medicina sperimentale dell’immunoterapia. Oggi all’estero sono disponibili cure sperimentali in alcuni centri di ricerca europei che potrebbero aiutarmi a sperimentare nuovi vaccini che potranno essere di ausilio anche per altri pazienti".

Mario Tosatti