Raccolta fondi per i bimbi malati. E’ il progetto ’Supereroi per la vita’

Una raccolta fondi che ha come obiettivo quello di sostenere i bambini malati di tumore nel reparto pediatrico oncoematologico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. È questo lo scopo di "Supereroi per la vita", l’iniziativa presentata dal presidente di Ferrara Cambia, Andrea Maggi e dal presidente di AIL Ferrara (associazione italiana contro la leucemia, il linfoma e il mieloma) Gian Marco Duo.

"Siamo lieti di presentare il progetto – ha affermato Maggi – una raccolta fondi che ha come obiettivo quello di sostenere i bambini malati di tumore. Come associazione di promozione sociale non potevamo tirarci indietro e quindi abbiamo creato questa opportunità con la speranza di poter acquistare delle attrezzature specifiche per aumentare la qualità delle cure". Un impegno concreto e reale, figlio di un’empatia forte nei confronti dei più piccoli, come sottolineato anche da Duo: "Abbiamo un reparto per gli adulti e per i bambini, ma necessitiamo un aiuto per il secondo. Abbiamo già acquistato un ecocardiografo da 52 mila euro e ora speriamo di poter acquistare ulteriori macchinari per garantire un futuro roseo a quei bambini".

Scendendo nei dettagli tecnici, ci ha poi pensato il dottor Ruggero Osnato, ex direttore responsabile del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. "Stiamo cercando di migliorare i nostri strumenti per facilitare i processi di cura per questi bambini. L’obiettivo è comprare tre macchinari al costo di 10 mila euro. Il primo è un cardiomonitor, utile per valutare i parametri vitali; il secondo è un carrello per le emergenze pediatriche, che permette di dividere al meglio i farmaci necessari per le cure; il terzo è un manometro per la misurazione della pressione del liquido cefalorachidiano, in modo da monitorare il suo livello".

Accompagnato dal consenso della dottoressa Giuditta Pellino e da un video esplicativo, il dottor Roberto Bergamini ha poi illustrato i procedimenti per poter donare e dare il proprio contributo: "Personalmente non accetto che questi bambini debbano conoscere la parola ‘chemioterapia’ prima di ‘compito in classe’ o ‘divertimento’. Questa non è una conferenza, ma una richiesta d’aiuto. Questi strumenti servono per permettere a questi piccolini di vivere una vita serena e felice. Salvare queste anime, per me, non è facoltativo". Per donare, il sito www.ideaginger.it.

Riccardo Fattorini