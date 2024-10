Raccolta fondi per il teatro parrocchiale

Come di consueto, anche in questa edizione della centenaria ’Fiera di Ottobre’, i bambini delle scuole di Bondeno hanno fanno visita al Borgo del Pane di Panarea2 e alla ventiseiesima Mostra Micologica organizzata dal Gruppo Micologico, accolti in centro storico dall’assessore alle Politiche giovanili Francesca Aria Poltronieri. Il Comune ha invitato a partecipare l’Istituto Comprensivo “Bonati”, il quale ha scelto di portare alcune classi della primaria (1A e 1D) oltre a una cinquantina di studenti della scuola dell’infanzia presso il Borgo del Pane, all’interno del quale gli studenti hanno potuto mettere “le mani in pasta” con il laboratorio di panificazione. Quest’anno il laboratorio si è arricchito anche della preparazione della pizza, grazie alla collaborazione con la pizzeria “Il Borgo” di Stellata. Al termine, i piccoli panificatori si sono potuti gustare una merenda offerta da Panarea2, e hanno ricevuto in omaggio il pane prodotto da loro stessi e una coppietta preparata dai panificatori di Panarea2. Altre classi della primaria si sono invece recate in visita alla Mostra Micologica, nella quale gli esperti raccoglitori di funghi del Gruppo Micologico hanno spiegato ai bambini tutti i segreti sulla nascita, sulla tipologia e sulla raccolta dei funghi.

Il panificio di Manuela Cavicchioli si è aggiudicato l’edizione 2024 del concorso amichevole tra i fornai del territorio “La Coppia d’Oro”. La competizione, del tutto amichevole, è promossa da Ascom Confcommercio e resa possibile da Panarea2 ed Eros Tartari, con la collaborazione del Comune. Una giuria di esperti, quest’anno composta da Alberto Succi di Federcarni, Marilena Magagna di Panarea2, dal panificatore Marco Loberti e dal consumatore Michele Bergamini, seguendo un rigoroso disciplinare, ha assegnato il premio al primo classificato (Panificio Manuela Cavicchioli), mentre tutti gli altri sei forni partecipanti si sono classificati secondi a pari merito. Hanno aderito al concorso tutti e sette i panifici presenti tra Bondeno capoluogo e le frazioni.

Una tradizione che si ripete due volte all’anno: è la presenza dello stand dei prodotti tipici bavaresi organizzato dalla città di Dillingen presso le fiere cittadine di giugno e ottobre. Come di consueto, ogni centesimo ricavato dai volontari bavaresi viene donato alla Parrocchia Natività di Maria di Bondeno in favore della ristrutturazione della sala teatrale parrocchiale “Cpa” (Centro Parrocchiale per le Attività). Nell’edizione 2024 della kermesse autunnale, lo stand di Dillingen ha donato in beneficenza 3204,70 euro. Il Cpa, situato in pieno centro storico presso via Borgo Paioli di fronte alla scuola materna paritaria detta “delle suorine”, una volta ristrutturato diventerà una sala teatrale e multifunzionale da 200 posti a sedere. Attualmente il locale, almeno nella sua sala teatrale, è inutilizzabile, risultando ancora danneggiato dal terremoto. La donazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Simone Saletti, dei parroci don Silvano Bedin e don Andrea Frazzoli.