Raccolta fondi per la chiesa dell’Olmo. Cena di solidarietà per il restauro

Buona la partecipazione alla cena di solidarietà organizzata dal Lions Club Portomaggiore-San Giorgio e le sezioni Bersaglieri Anb e carabinieri in congedo di Portomaggiore, ospitata ieri sera negli ampi spazi del Centro dell’Olmo, in via Carlo Eppi: il ricavato andrà alla raccolta di fondi per ripristinare il santuario della Beata Vergine dell’Olmo, danneggiata da una banda di ladri nel gennaio di quest’anno. Attorno alla tavola c’erano circa 150 persone. "Come Lions avevamo organizzato un’altra iniziativa per il santuario dell’Olmo – ricorda il presidente del circolo portuense del Lions, Greta Bruni – avevamo raccolto complessivamente 1.400 euro, che abbiamo destinato al restauro del portale. Vista la riuscita dell’iniziativa, don Ugo ci aveva chiesto di organizzare una seconda cena, coinvolgendo altri soggetti del volontariato e l’abbiamo fatto volentieri". Fu un evento traumatico per la cittadina, uno sgradito regalo della befana. Il santuario è la chiesa più antica di Portomaggiore, in via Giordano Bruno, risalente alla prima metà del Seicento, edificata dai portuensi come ex voto per essere scampati all’epidemia di peste, quella narrata da Alessandro Manzoni nei "Promessi sposi". Nell’immediato dopoguerra, con la distruzione della cattedrale dai bombardamenti del 1945, per alcuni anni fu l’unica chiesa della cittadina nella quale erano impartiti i sacramenti, finché non fu edificata la chiesa Collegiata. I danni furono ingenti: "Almeno 8.000 euro – si rammarica il sacerdote – I ladri portarono via la video sorveglianza, l’impianto di amplificazione e oggetti sacri. Cercavano i soldi e hanno portato via quello che luccicava, che però era soprattutto di ottone. Ricordo che buttarono all’aria la sacrestia, i pochi soldi delle offerte dei portuensi, infransero il tabernacolo".

Franco Vanini