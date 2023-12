Raccolta fondi per la pet therapy

Raccolta fondi per l’iniziativa "La campagna degli Alpaca-la natura che cura" lanciata dall’associazione "Chiaramilla" di Codifiume. Servono 6.000 euro per finanziare l’arrivo di tre Alpaca: i quattro zampe Valentino, Pedro e Lorenzino. Si tratta di tre esemplari di questi mansueti animali da compagnia ed assistenza. Che, con passeggiate sportive nel verde, darebbero conforto ed aiuto a persone in difficoltà, bambini, anziani, disabili. Ma è altresì necessario ristrutturare i capanni che li ospiteranno. Ecco il link su come e dove versare eventuali donazioni: https:www.ideaginger.itprogettila-campagna-degli-alpaca-la-natura-che-cura.html. Per informazioni e contatti: 392.981341 mail: marinacasciani@gmail.com . Se la suddetta somma non venisse racimolata entro il prossimo 20 gennaio 2024, il progetto resterebbe nel cassetto.