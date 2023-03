Raccolta fondi per l’endometriosi

Il Comune di Copparo aderisce all’iniziativa ‘I fiori della Consapevolezza’, organizzata dall’Associazione Progetto Endometriosi Odv: colorate gerbere e vasetti con semi di girasole da piantare e coltivare. Oggi, dalle 9 alle 12.30, l’associazione sarà presente in piazza della Libertà con un tavolo informativo e di raccolta fondi. L’endometriosi è una malattia di forte impatto sulla vita della donna, molto diffusa, ma poco conosciuta, di cui al momento non si conosce la causa e per la quale non c’è una cura risolutiva: l’unico modo di prevenire le possibili complicanze e provare a garantire una buona qualità di vita è intervenire in tempo e sveltire i tempi di diagnosi.