Raccolta per i bisognosi tra i banchi di scuola

Alunni e famiglie si dànno idealmente la mano per aiutare chi ha bisogno. Sedici classi della scuola primaria "Maria Montessori" di Portomaggiore, cui hanno dato manforte sei sezioni della scuola d’infanzia "Maestro Pivanti" di Gambulaga dal 27 al 31 marzo si sono messi all’opera in una raccolta straordinaria di beni alimentari di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio portuense. Durante la settimana dedicata alla solidarietà circa 560 alunni hanno partecipato, coinvolgendo le famiglie a donare e sono riusciti a riempire ben una cinquantina di scatoloni con generi alimentari e prodotti per l’infanzia, l’igiene personale e della casa, mentre i volontari degli enti caritatevoli e associazioni hanno accompagnato alunni e insegnanti per organizzare al meglio la raccolta dei beni da distribuire alle famiglie assistite.

La raccolta straordinaria, che rientra nel progetto d’istituto "Attiviamoci responsabilmente", è stata organizzata in accordo con la Caritas portuense e il CSV Terre Estensi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e l’operato del volontariato locale. E’ ormai sotto gli occhi di tutti che oggi bussano alla porta di associazioni socio-assistenziali e Caritas parrocchiali sempre più famiglie con minori a carico, che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Nello stesso tempo stanno progressivamente diminuendo le risorse alimentari, di cui hanno potuto disporre in questi anni gli enti caritatevoli. In questo contesto il gesto del condividere assume un valore ancora più forte e diventa segno che ci si sente parte di una comunità, mettendosi al fianco di chi ha più bisogno secondo le possibilità di ognuno.

"Educare alla condivisione e alla solidarietà è il senso di questa iniziativa virtuosa: esprimo soddisfazione per il raggiungimento di risultati davvero importanti", ha detto Patrizia Pichierri, docente referente del progetto ed ex assessore ai Servizi Sociali. E aggiunge: "Un successo che è frutto della cooperazione di diversi soggetti istituzionali: ente locale, scuola, terzo settore e volontariato. La generosità dei bambini, delle famiglie e dei colleghi, che ringrazio immensamente, ha concorso al raggiungimento corale di un obiettivo educativo e formativo". L’iniziativa è stata coronata venerdì scorso da una giornata molto partecipata nella scuola primaria "Maria Montessori".

Franco Vanini