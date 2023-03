Raccolta plastic free Domani ritrovo in via Vezio Bertoni

Continua l’attività di Plastic Free a Copparo. Il primo evento ufficiale di quest’anno è fissato per domani. L’attività di pulizia ambientale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Clara, si terrà in via Vezio Bertoni, per dedicarsi alla cura di una zona alle porte del paese spesso oggetto di comportamenti poco rispettosi. L’appuntamento è alle 9.30 per due ore di raccolta volta a sensibilizzare più persone possibili verso la necessità di porre fine all’abitudine, purtroppo molto diffusa, di gettare i rifiuti a terra e verso le conseguenze del largo consumo di plastica, soprattutto monouso. L’iniziativa è adatta a tutte le età, anche ai bambini. Gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di guanti tipo giardinaggiolavoro e, se la si possiede, di una pinza da raccolta. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e salvaguardare l’ambiente.