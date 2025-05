Raccolta rifiuti, cambia il sistema ‘Porta a porta’ in tutti i sette Lidi

Ha preso il via la campagna informativa di Clara rivolta agli utenti di Porto Garibaldi e Lido di Volano, dove dal 1° luglio entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Tutti i residenti, le attività e i proprietari di seconde case stanno per ricevere una lettera accompagnata da un pieghevole che illustra le modalità di utilizzo del servizio. "Si tratta – spiegano dalla società Clara – della prima tappa di un progetto più ampio che, entro la fine del 2025, porterà all’omogeneizzazione dei servizi di raccolta su tutto il territorio comacchiese. Dopo Porto Garibaldi e Lido di Volano, sarà esteso a metà luglio ai Lidi Nord (Nazioni, Pomposa e Scacchi), a metà settembre ai Lidi Sud (Estensi e Spina). Infine, da novembre, il servizio cambierà anche nella cintura esterna del capoluogo e nelle frazioni di San Giuseppe, Vaccolino e Volania. In tutte queste aree è previsto un sistema misto, che combina raccolta domiciliare e stradale, supportato da un parco cassonetti rinnovato". Tra le novità, la raccolta ‘porta a porta’ di carta/cartone e plastica/lattine sarà estesa a tutti i sette Lidi. Il rifiuto verde (da sfalci e potature) sarà raccolto tramite un servizio porta a porta con appositi contenitori carrellati, a cui si potrà aderire telefonando a un numero dedicato o recandosi ai punti di ritiro. Per stabilimenti balneari e attività ristorative servizio di raccolta porta a porta integrale. Dal 1° giugno sarà attivo un nuovo ufficio a Porto Garibaldi, in via dei Mille.

v. f.