Raccolta rifiuti in Adriatico, i risultati in un convegno

Gli importanti risultati raggiunti nella raccolta dei rifiuti dispersi in mare nell’Alto Adriatico e nel Golfo di Salerno e l’elaborazione di un modello di intervento per contrastare l’inquinamento delle acque e per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzabile nell’intero Paese, saranno al centro del convegno che si terrà oggi dalle 10 alle 14 al Best Western Palace Hotel, in via Eridano. Un bilancio delle attività svolte con il progetto Blu Mater, promosso dall’Unci AgroAlimentare, associazione nazionale di settore del mondo cooperativistico, in collaborazione con Unife, nell’ambito del programma Feamp 2014-2020 dell’Ue, sotto l’egida del ministero dell’Agricoltura. L’iniziativa vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell’Unci, Andrea Amico, del presidente dell’Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio (foto), e della presidente della Federazione regionale Emilia Romagna dell’Unci, Renata Morresi. Diversi gli interventi previsti: Michele Mistri e Cristina Munari, docenti Unife, che relazioneranno rispettivamente su ‘Caratterizzazione del marine litter e monitorggio dei siti Natura 2000’ e ‘Plastiche in ambiente marino costiero: contaminazione di sedimenti ed organismi acquatici’. A seguire, Alfredo Amman, direttore generale Clara, Loretta Malvarosa e Maria Cozzolino, tecnici della cooperativa Nisea, Ivo Gentile Pellegrino (Salerno Pesca), e Francesco Paesanti, presidente della cooperativa Isperia di Goro.