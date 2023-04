"Raccolta rifiuti, infondate le accuse di Margutti"

TERRE DEL RENO

"Le dichiarazioni del capogruppo di Minoranza sul malfunzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti sono stupefacenti e prive di concretezza". A dirlo è il sindaco di Terre del Reno che replica alle accuse di Francesco Margutti di Futuro in Comune. "Dal suo intervento in consiglio comunale non siamo riusciti a capire dove e per chi il servizio non funzioni perché il consigliere ha parlato di diverse segnalazioni peraltro a noi mai giunte e di malfunzionamento del servizio – dice Roberto Lodi (foto) - qualche disagio può essere sicuramente avvenuto, certo è diverso l’approccio di chi omette la segnalazione di un disagio, trasformandolo in un problema, rispetto a chi aiuta quotidianamente i cittadini a trovare la soluzione seguendo le norme indicate dal gestore. Lo invitiamo, qualora dovesse avere segnalazioni a dare le dovute e corrette informazioni. Rispetto ad un aumento dell’inflazione attorno al 10%, l’incremento di un punto percentuale della Tari risulta molto contenuto. Per 400 utenti su 4.500 ci sarà, addirittura, una lieve riduzione determinata dal calo dei costi fissi, la tariffa rimarrà praticamente invariata per le utenze non domestiche. Se non avessimo approvato le modifiche al regolamento Tari, la nostra tariffa avrebbe subito un aumento molto più consistente" E sull’avanzo di amministrazione. "Sbalorditi della sua mancata conoscenza delle norme – prosegue – i 3,2 milioni di euro si sono accantonati nel corso degli anni attraverso scelte oculate, riduzione dei costi, maggiori entrate. La minoranza continua a ignorare che questi fondi possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti o spese di manutenzione non ricorrenti. Vi abbiamo già attinto per opere come i recenti 200 mila euro per manutenzioni del patrimonio come illuminazione, caldaie e antincendio".