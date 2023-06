Raccolta rifiuti, pronte nuove figure

La Onofaro Antonino srl è specializzata nel settore ambiente, la sua attività principale è quella della raccolta rifiuti tramite cassonetti stradali che porta a porta. La società è alla ricerca di risorse da inserire nel proprio organico specificamente con figure di autista e scarrabilista. Il requisito essenziale per l’assunzione è quello di essere in possesso di un patente C + CQC + corso per utilizzo Gru, inoltre, avere un’esperienza nella guida di camion dalla massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Richiesto minimo diploma di scuola media. La richiesta di assunzione da parte della società ha carattere di urgenza e richiede disponibilità immediata da parte del candidato per essere impiegato nelle mansioni specifiche dell’attività. Inquadramento contrattuale secondo normativa nazionale. Possibilità di lavoro dipendente a tempo determinato. La sede di lavoro sarà a Ferrara.