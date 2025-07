Raccolta rifiuti, si cambia coi nuovi cassonetti

Parte da oggi la "rivoluzione" nella raccolta dei rifiuti dal Lido di Volano e a Portogaribaldi, che da metà mese interesserà anche il Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi, denominata "ComacchioVale" ed a seguire da metà settembre Estensi e Spina, per poi dal 2 novembre, interessare le aree interne, che sono rimaste escluse. Un cambio di marcia che è iniziato negli ultimi dieci giorni con l’installazione dei nuovi cassonetti "intelligenti" ad accesso informatizzato e segna l’avvio della conversione del sistema di raccolta rifiuti nei sette Lidi comacchiesi che, durante l’estate, passeranno tutti gradualmente a un modello misto stradale e porta a porta.

I primi cassonetti installati sono stati quelli per l’indifferenziato, ai quali sono seguiti quelli per l’umido organico. Sono stati posizionati inoltre i nuovi contenitori per il vetro, che hanno sostituito le "vecchie" campane verdi. I cassonetti intelligenti per indifferenziato e umido si aprono tramite l’app Junker o la tessera ComacchioVale: basta avvicinare lo smartphone con l’app attiva, oppure la card, al lettore del cassonetto.

Si aprirà automaticamente l’alloggiamento, dove si potrà inserire un sacchetto fino a 30 litri. Per l’umido, il sacchetto dovrà essere biodegradabile e compostabile, vanno bene anche le shopper compostabili dei negozi. Una volta inserito il sacco, basterà premere il pedale per richiudere il cassonetto e comunque le istruzioni sono riportate su ciascun contenitore.

Per il ritiro della tessera ComacchioVale e i sacchi per la raccolta di carta e cartone, sono stati attivati diversi punti informativi sia lungo i sette lidi che a Comacchio. Clara ricorda "che non è obbligatorio utilizzare sacchi marcati Clara: è sufficiente usare sacchi semitrasparenti, preferibilmente azzurri per la carta e gialli per la plastica".

Gli obiettivi del progetto "Comacchio Vale" sono quelli finalizzati a dare valore alla straordinaria realtà comacchiese nella quale devono integrarsi e trovare un equilibrio l’ambiente, la vita dei residenti e il grande afflusso, e di conseguenza la produzione dei rifiuti, dovuto all’arrivo dei turisti. Comacchio oltretutto rispetto ad una media attorno al 77% di raccolta degli altri comune, in attesa dei risultati del nuovo modello di raccolta si ferma a 51,7%.

I contatti, tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta, incluse date, istruzioni e materiali utili, sono disponibili sul sito web www.clarambiente.it. e per ogni tipo di assistenza è attivo il numero verde 800881133, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. cla. casta.