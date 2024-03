Raccolta rifiuti sospesa nelle vie Spronello e Porta Reno

Nel tratto compreso tra via Porta Reno e via Spronello, a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, i servizi di raccolta rifiuti saranno sospesi fino al termine dei lavori. Nel periodo di durata del cantiere si dovranno utilizzare i contenitori presenti in via Ripagrande 14 e via Spronello 4. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti Hera, al numero gratuito 800999500. L’intervento prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso degradata e la nuova posa di asfalto con inerte di porfido.