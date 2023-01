Raccolte trentamila firme per salvare i daini

Trentamila firme per salvare i daini di Lido di Volano e della Pineta di Classe. È questo l’importante riscontro ottenuto dalla petizione lanciata dalla Rete di Associazioni Tutela daini della Pineta di Classe e Lido di Volano, che ha tenuto a ringraziare quanti hanno aderito: "Con un impegno di mesi che ha coinvolto volontari da tutte le parti della Regione, quasi 6.000 firme cartacee sono state raccolte nelle famiglie, negli esercizi commerciali, nelle sedi di associazioni, da Rimini a Parma, con punte altissime ovviamente nel ravennate e nel ferrarese. Grandissimo successo anche per la petizione on line, espressamente rivolta solo ai non residenti in Regione, ben 23mila le sottoscrizioni. Dunque, quasi 30mila firme – affermano dalla Rete di Associazioni - per chiedere alla Regione Emilia-Romagna il ritiro della delibera ‘ammazza daini’ 1402021 e l’installazione di dissuasori lungo le strade. Giusto in questi giorni viene riportato dalla cronaca un presunto incidente lungo l’Adriatica causato da fauna selvatica: ci chiediamo con quale incoscienza le istituzioni attendano a braccia conserte". Ma il lavoro degli attivisti non si fermerà qui, preannunciano dalla Rete di Associazioni Tutela daini della Pineta di Classe e Lido di Volano: "Fino a che la delibera 140 non verrà ritirata e non si passerà a misure di prevenzione adeguate vicino alle arterie stradali ed ai campi coltivati, la battaglia di civiltà che si sta conducendo da anni non avrà fine. Ricordiamo anche che nella pineta di Classe sono comparsi nove lupi, e almeno tre ne sono stati avvistati nel Ferrarese; una volta eliminati i daini, la Regione intende armarsi anche contro di loro? I daini sono una risorsa naturale, possono diventare attrazione turistica ineguagliabile; la loro vita è in pineta e non dentro un recinto o dentro al piatto".

In chiusura, viene rivolto un "grazie grandissimo a tutti coloro (cittadini, volontari, esercenti, associazioni) che si sono attivati per dare voce a chi non ne ha e per gridare la bellezza di una natura viva e non asservita sempre e comunque ai progetti di sfruttamento e speculazione dell’uomo. Un grazie in particolare alle città di Cervia e Milano Marittima, e ai loro esercenti, che hanno risposto in massa mettendo a disposizione i loro esercizi commerciali per la raccolta. E un grazie alla volontaria Federica, di Bologna, per il grandissimo impegno profuso". La raccolta delle firme on line continuerà al link https:www.change.orgppetizione-ufficiale-per-i-daini-della-pineta-di-classe-ra-e-di-lido-di-volano-fe, in attesa del deposito finale presso la Regione delle firme raccolte.

Valerio Franzoni