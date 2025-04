Raccolti i rifiuti in golena del Po: "Volontari anche da fuori città"

Anche il Comune di Ferrara è stato scelto tra i destinatari delle oltre 60 giornate di raccolta di river litter previste dal progetto biennale PoSalvaMare lungo tutto il bacino del Po, da Torino al Delta. Domenica scorsa si è svolta nella golena del Po nella frazione di Francolino, l’attività organizzata dai volontari Plastic Free di Ferrara riconducibile al progetto. Oltre alla pulizia ambientale in stile Plastic Free, ha avuto luogo anche una catalogazione dei rifiuti raccolti in una zona ben circoscritta del terreno. Un monitoraggio citizen science secondo i criteri della J-list della Commissione Europea, i rifiuti prelevati in una vasta area sono stati quindi catalogati sia per qualità che per quantità numerica. Le condizioni meteo di domenica mattina non hanno certo agevolato la presenza in golena, ma i volontari che comunque si sono presentati sul luogo, alcuni arrivati dalla provincia, ma anche dal Delta, si sono impegnati con entusiasmo e rigorosità nel “lavoro” svolto. I referenti Laura Felletti Spadazzi e Giuseppe Manzo raccontano "Fino all’ultimo siamo stati indecisi se iniziare la raccolta visto la pioggia incombente, ma poi hanno iniziato ad arrivare i volontari determinati".