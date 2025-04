Raccontare il ‘900. Un viaggio in musica

Prosegue l’esperienza di collaborazione tra le classi di Musica d’insieme e da camera del conservatorio Frescobaldi e del Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo, rafforzata sia dalla convenzione intercorsa tra le due istituzioni, sia dai legami sostanziali creatisi tra i loro docenti e studenti. Tredici concerti, di cui sette programmati nell’Auditorium Marco Tamburini a Rovigo nell’ambito della rassegna ‘I concerti di primavera di kammermusik’ e sei a Ferrara sotto il nome di ‘Ferrara Cameristica’ che presentano un ampio ventaglio di offerta musicale dall’epopea barocca alle contaminazioni tra repertori colti e popolari del XX secolo passando attraverso le grandi stagioni della musica da camera del XVIII e del XIX secolo.

L’appuntamento per un nuovo concerto è per oggi alle 17 nel salone d’onore di palazzo Roverella con ‘Raccontare il secolo ventesimo’. Nessun periodo della storia della musica è stato così ricco di esperienze diverse e spesso contrastanti come il Novecento. Una narrazione del tutto personale di questo turbolento secolo è quella che ci offre Luciano Berio con i suoi 34 duetti per due violini, brevissime miniature, piccoli omaggi a figure maggiori e minori del Novecento musicale, un ciclo composto tra il 1979 e il 1983, e di cui ascolteremo in questo concerto un breve estratto: i duetti dedicati ai musicologi italiani Massimo Mila e Fedele D’Amico, a Jeanne Panni moglie del compositore Marcello Panni, alla sociologa ed antropologa slovena Tatjana Globokar, moglie del compositore Vinko Globokar, al violista Aldo Bennici, palermitano di origine. Composto nel 1920 Cocardes, di Francis Poulenc, è un breve ciclo di tre melodie su testo di Jean Cocteau, accompagnate da un piccolo ensemble strumentale. Un punto di vista differente è quello di Paul Hindemith, che nel secondo dopoguerra sviluppò il concetto di ‘musica d’uso’. Conclude il concerto un trio di Fernando Previtali, direttore d’orchestra e compositore italiano.