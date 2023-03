Raccontare la storia senza fanatismi e senza ossessioni

Alberto

Balboni *

Il fascismo (che non c’è) per la sinistra è ormai una vera e propria ossessione. Al punto di vedere il pericolo di un suo ritorno persino in un casco coloniale appartenuto a Italo Balbo e messo in mostra nell’ambito di una bella iniziativa culturale organizzata a Copparo per celebrare la storia dell’arma aeronautica, di cui Balbo -piaccia o meno- fu il fondatore. Forse gli scandalizzati antifascisti in servizio permanente effettivo di oggi, a 78 anni dalla fine del fascismo, hanno dimenticato che nel Palazzo dell’Aeronautica di Roma è esposto dal 1996 un busto in memoria di Italo Balbo, che venne inaugurato durante il governo Prodi dal sottosegretario Brutti (PDS), senza che allora nessuno sollevasse alcuno scandalo o che ci vedesse un pericolo per la democrazia. Cerchiamo di essere seri per favore. E lasciamo che la storia sia raccontata per intero senza fanatismi da cancel culture. Gli italiani sono molto più maturi e intelligenti di quanto credono il PD e l’Anpi e sanno distinguere molto bene le responsabilità di Balbo quadrumviro dai suoi meriti come maresciallo dell’aria.

Un ultimo consiglio: evitate di scrivere che Balbo fu responsabile dell’omicidio di Don Minzoni. Sentenze della Repubblica sanciscono il contrario, tanto è vero che la famiglia Balbo ha sempre vinto le cause promosse contro gli autori di questa fake news.

* senatore Fratelli d’Italia