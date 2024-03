Racconti sugli scavi archeologici, oggi la visita

Comacchio e Ostellato condividono un patrimonio eccezionale dal punto di vista archeologico, prima tra tutte l’etrusca Spina. L’antica città si trova oggi nel comune di Ostellato mentre la vasta necropoli, che ha restituito circa 4.000 tombe, in quello di Comacchio. "Da anni missioni archeologiche o semplici scoperte avvengono in questa zona e costituiscono per noi tutti un motivo di vanto - afferma l’assessore alla Cultura Emanuele Mari - Quando questi ritrovamenti avvengono è importante esserci e vederli dal vivo". E per questo Museo Delta Antico, Soprintendenza, Comune di Ostellato e Comacchio, Cadf e Akanthos archeologia si sono uniti per offrire un’occasione unica di divulgazione. Grazie alla stretta collaborazione tra Soprintendenza, enti locali, imprese e ditte archeologiche, il Museo Delta Antico diretto da Marco Bruni presenta un nuovo format dal titolo ‘Racconti dalla terra’. L’idea è quella di narrare, insieme ai protagonisti, gli scavi archeologici che vengono effettuati sul territorio deltizio sia con incontri e conferenze, sia con visite guidate ai cantieri di scavo. Il primo appuntamento di questo nuovo format si è svolto mercoledì scorso al teatro Barattoni di Ostellato, dove sono stati presentati i risultati dello scavo archeologico della fornace romana di San Giovanni di Ostellato. Oggi dalle 11 alle 16 sono previste una serie di visite guidate al sito, su prenotazione: 0533-311316.