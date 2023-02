Radici per il futuro, settanta piante al campo sportivo

DODICI MORELLI

Grazie a un patto di collaborazione tra l’associazione Resistenza Terra e il Comune di Cento, nei giorni scorsi sono state ripristinate le settanta piante del bordo campo sportivo di Dodici Morelli. Le piante, di specie autoctone, provengono dai vivai convenzionati al progetto regionale ‘Mettiamo radici per il futuro’. "Questi risultati si ottengono grazie alla collaborazione fruttuosa tra le comunità – afferma il vicesindaco, con delega alla Sostenibilità e Politiche ambientali, Vito Salatiello che era presente all’attività, che ha visto volontari e bambini impegnati nella lodevole iniziativa a favore dell’ambiente -. La riuscita di questo progetto è infatti stata possibile grazie alla disponibilità della Polisportiva di Dodici Morelli e del custode del campo, Claudio". Sarà il gruppo sportivo, infatti, che si prenderà cura delle piante nei mesi estivi e permetterà loro di sopravvivere. "Per noi di Resistenza Terra – affermano dall’associazione -, piantare alberi è uno dei modi concreti per contrastare il cambiamento climatico. Nell’inverno ‘22-‘23 abbiamo contribuito a piantare 835 piante. Collaboriamo da anni con gruppi di cittadini e accogliamo con piacere le idee di messa a dimora, su spazi pubblici o privati, di essenze autoctone che aiutino la biodiversità, purtroppo molto compromessa, del nostro territorio".