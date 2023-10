Radici pericolose a Codigoro: chi va in negozio rischia di cadere

Persone anziane che inciampano per il rialzo dei massetti autobloccanti, a causa delle radici dell’imponente magnolia presente in piazza Libertà, a Codigoro. Apparati radicali che stanno preoccupando moltissimo Olga Mancini, proprietaria dell’omonimo forno pasticceria che dista dalla grossa pianta pochi metri. Lo denuncia, dopo aver ceduto l’attività da qualche anno, ma risiede nello stesso immobile al primo piano sopra il locale e teme per i danni che potrebbero causare le radici che stanno entrando sotto l’edificio. "Ho segnalato al Comune con lettere fin dal 2018 la situazione, perché temo che siano stati fatti errori – spiega – nella messa a dimora della pianta, visto che solo questa sta causando questi problemi. Solo dopo 3 anni fa, l’amministrazione comunale ha mandato il perito della sua assicurazione che ha sentenziato che non ci sono né rischi per le persone e né danni all’immobile". Olga ha evidenziato nelle diverse missive come "le radici rappresentino un serio pericolo di caduta per la clientela e causino danni alla mia proprietà infiltrandosi nel terreno sottostante l’immobile, generando la deformazione delle mura perimetrali e agli impianti fognari". Infine afferma "in caso di inerzia e di aggravarsi della situazione non esiterò a ritenere l‘ente comunale responsabile dei danni arrecatimi".

c.c.