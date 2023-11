’Radici Sonore’, il gruppo premiato a Casalecchio

Radici Sonore ha ottenuto il premio speciale ‘Nuove Generazioni’ nella prima edizione del Festival della Canzone Dialettale dell’Emilia Romagna ‘Tin Bòta’, che si è tenuto l’11 novembre al Teatro Comunale ‘Laura Betti’ di Casalecchio di Reno. Oltre cinquanta coristi e musicisti della Civica Scuola di Musica di Comacchio hanno partecipato con il gruppoprogetto ‘Radici Sonore’ alla finale del prestigioso concorso, proponendo il brano ‘Kirikikì Barababà’. Il brano racconta un vecchio episodio tra nonno e nipote durante una delle tipiche giornate del martedì grasso a Comacchio, ed è stata un’opportunità per enfatizzare la bellezza del legame famigliare e l’importanza di tramandare usanze e tradizioni alle nuove generazioni. Al progetto musicale partecipano tre generazioni: i nipoti suonano insieme ai genitori e ai nonni che cantano. L’assessore comunale Rosanna Cinti, che ha avuto il piacere di accompagnare il gruppo ed assistere al concerto, conferma il valore culturale e formativo dell’iniziativa: "Si tratta di un innovativo progetto per tramandare a ragazze e ragazzi la cultura del proprio territorio e l’amore per la propria città, partendo dalle proprie radici, la famiglia". Il progetto Radici Sonore è attivo ed aperto a tutti gratuitamente presso la Civica Scuola di Musica di Comacchio in via della Pescheria 2, tutti i lunedì dalle 21. Per informazioni: 349-8671614; 392-2450448.