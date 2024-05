Radici sonore, successo per l’iniziativa allo stadio

Lo stadio Raibosola di Comacchio, ieri, è stato teatro dell’evento ‘Radici sonore’, concerto di restituzione (cioè di dimostrazione di quanto appreso durante l’anno scolastico) dell’omonimo progetto realizzato grazie all’amministrazione e di concerto con la Civica Scuola di Musica Comacchio e le associazioni TemperaMenti, Al Batal, La Famìa ad Magnavaca. Hanno partecipato circa 160 tra bambine e bambini provenienti dalle classi terze delle scuole primarie del plesso di Porto Garibaldi e Lido degli Estensi dell’istituto comprensivo di Porto Garibaldi e dalle classi terze delle scuole primarie dei plessi di San Giuseppe e Fattibello dell’istituto comprensivo Comacchio. I giovani allievi hanno seguito un corso di vocalità e canto corale con i docenti della Civica Scuola di Musica studiando, imparando e cantando le canzoni che narrano la cultura e le tradizioni locali. I bambini si sono esibiti, con successo, insieme all’orchestra Deltagramma della Civica Scuola di Musica e ai coristi delle associazioni, per un totale di circa 220 persone in scena. ‘Radici sonore’, come evidenziato dal direttore della Scuola di Musica di Comacchio Giorgio Borgatti, rappresenta "un’opportunità straordinaria di valorizzare l’unicità del dialetto comacchiese attraverso la musica" e "unisce tre generazioni in un percorso senza precedenti".