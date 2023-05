Radio Bruno in piazza Castello Ferrara tappa di tanti big canori

Da Achille Lauro (& Rose Villain) a Mr. Rain, da Tananai a Sangiovanni: sono alcuni dei big che si esibiranno nella prima edizione di Yoga Radio Bruno Estate a Ferrara, il 15 giugno in piazza Castello. L’ingresso è gratuito. E Ferrara sarà inoltre la prima tappa del celebre festival, che toccherà poi altre tre location emiliano-romagnole.

Tanti altri i nomi noti, dagli ultimi volti della scena contemporanea alle presenze dell’ultima edizione di Sanremo, e di Amici, passando per firme celebri della musica italiana da anni sugli scudi. Tiromancino, Enula, Francesco Renga, Nek, B3N & Finley, Aiello, Gaia, Alfa, Matteo Romano, Luigi Strangis: sono oltre una dozzina gli artisti che si esibiranno ai piedi del Castello estense, dal pomeriggio alla sera. I dettagli saranno presentati nei prossimi giorni in conferenza stampa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno e in televisione sul canale 73 del digitale terrestre. La puntata sarà in replica sulla rete Mediaset La5 (in data ancora da definire). E proprio sull’emittente Radio Bruno da oggi partirà la campagna pubblicitaria per la promozione dell’appuntamento in città.

"L’estate a Ferrara si arricchisce di un evento inedito che torna a mettere al centro la nostra città nell’ambito dei grandi festival musicali – dice il sindaco Alan Fabbri –: per la prima volta infatti Yoga Radio Bruno Estate arriva nella nostra città, portando artisti di grande popolarità, con musica, intrattenimento e con una nuova tappa dello storico tour, che si inaugura - in questa edizione - proprio a Ferrara.

Lavoriamo a questo progetto da anni. Progetto che, nella fase iniziale, è stato sospeso a causa della pandemia e che in questo 2023 arriverà in città, con novità ancora da scoprire. In scena tanti generi, per un evento capace di intercettare un pubblico dai diversi gusti". Dopo Bruce Springsteen, e insieme agli altri appuntamenti musicali estivi, un grande evento che arricchisce il programma ferrarese.

re. fe.