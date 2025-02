Radio Club Contea Nord, si rinnova il patto per il servizio civile

Il Comune ha deciso di rinnovare la convenzione con l’associazione di volontariato Radio Club Contea Nord per il triennio 2025-2027 per lo svolgimento del servizio di protezione civile di competenza del volontariato. Da anni il sodalizio fra l’Ente e la realtà associativa sta proseguendo nel segno della collaborazione e dello svolgimento di importanti attività rivolte alla popolazione. "I volontari offrono un prezioso supporto in occasione di eventi particolari e calamitosi, e attivano i primi soccorsi necessari a fronteggiare le emergenze – spiega l’assessore alla Protezione civile, Ornella Bonati –. Ma non solo, visto che l’attività di servizio alla popolazione si manifesta anche in situazioni non emergenziali, come la collaborazione che i volontari assicurano alla Polizia Locale in occasione delle manifestazioni di interesse locale e nei compiti di pubblica utilità". La nuova convenzione, che appunto andrà avanti per il prossimo triennio, prevede una spesa complessiva di 7.500 euro per ciascuno dei tre anni, oltre a un rimborso spese per derrate e pasti quantificato in 5 mila euro per anno. "Tutti ricordiamo l’encomiabile lavoro giorno e notte condotto dai nostri volontari in occasione dei più significativi eventi calamitosi quali il sisma del 2012 o la tromba d’aria del 2022 – conclude Bonati –, ma il lavoro della Protezione Civile si sviluppa quotidianamente e spesso viene svolto lontano dai riflettori. Non da ultimo, penso al monitoraggio ventiquattr’ore su ventiquattro che i volontari hanno garantito in concomitanza con le piene dei fiumi Po e Panaro degli scorsi mesi. Un ringraziamento a tutti i volontari e al comandante della Polizia locale, Stefano Ansaloni, che dirige anche il servizio di Protezione Civile".