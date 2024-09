Radio Maria all’Arginone

La mattina del 15 settembre nella cappella interna alla Casa Circondariale “G. Satta” di Ferrara si è tenuta la diretta mondiale di Radio Maria. Presenti una 50ina di detenuti, alcuni volontari di Radio Maria di Ferrara e provincia e il Cappellano don Claudio Vanetti, che ha presieduto la Messa. La liturgia è stata accompagnata dai canti del Coro delle parrocchie di Poggio Renatico e Galliera. Nell’omelia, don Vanetti ha riflettuto sull’importanza di rispondere alla domanda impellente di Gesù “E voi chi dite che io sia?”: una risposta che sia personale, "nonostante i nostri peccati, le nostre cadute, una risposta concreta e significativa". E poi, il tema della Croce, con "l’invito a non essere rassegnati, a non sopportare ma a scegliere la Croce per far fiorire una zolla nel mio cuore, cuore che tante volte non sa amare fino in fondo". Citando quindi una frase di Madre Teresa di Calcutta, don Vanetti ha concluso esortando i presenti a ricordare "che siamo sempre nelle mani di Dio". Radio Maria ci tiene a ringraziare il Direttore Stefano Di Lena, la Comandante Annalisa Gadaleta (anch’essa presente alla Messa del 15) e tutti gli operatori del carcere per aver reso possibile la trasmissione.