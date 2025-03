Radiologia a domicilio, al via per i più fragili

Nuovo passo avanti dell’Azienda Usl nell’ambito della telemedicina e dei servizi di prossimità: le radiografie per le persone fragili si potranno effettuare direttamente a domicilio. Il nuovo servizio di Radiologia domiciliare sarà attivo su tutto il territorio della provincia da oggi ed è destinato agli utenti in carico all’assistenza domiciliare e alla rete locale delle cure palliative. Un bacino d’utenza potenziale importante, basti pensare che nel 2024 l’assistenza domiciliare ha preso in carico 14.450 assistiti, 144 utenti invece sono stati seguiti per le cure palliative specialistiche e 458 per le cure palliative di base.

Il servizio è rivolto in particolar mondo agli utenti non autosufficienti, non deambulanti o in condizioni che rendono difficoltoso il trasporto in una struttura ospedaliera, garantendo loro un accesso più agevole agli esami diagnostici. La recente attivazione rappresenta l’ultimo step di un progetto che ha visto l’utilizzo della radiologia territoriale, a partire dal 2023, nelle strutture sociosanitarie, Centri residenza anziani (Cra) e Centri socio-riabilitativi residenziali (Csrr) convenzionati, di tutto il territorio provinciale, nonché per i pazienti ricoverati negli hospice.