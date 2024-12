Radiologia, indennità sospese. L’Ausl: "Valutazioni condivise"

Il punto di vista delle aziende sanitarie sull’affaire radiologia, è nettamente differente da quello espresso dalle sigle sindacali e puntualizza, nel merito, le ragioni che hanno indotto Ausl e Cona a decidere di sospendere l’erogazione dell’indennità al personale infermieristico. "Gli aspetti legati alla valutazione dei rischi, all’assegnazione delle relative indennità e al riposo biologico – si legge nella nota – sono oggetto di analisi della commissione interaziendale Rischio radiologico che ha condotto, nei mesi scorsi, una valutazione del rischio per tutti i lavoratori. L’intero processo di valutazione è stato oggetto di quattro incontri alla presenza di tutte le sigle sindacali (sebbene per legge sia prevista la presenza solo di quelle più rappresentative): non risponde dunque al vero che la decisione sia stata "unilaterale e non condivisa". Quella della mancata condivisione è una delle principali critiche che sono arrivate da parte di Cisl e Nursind che, proprio l’altro giorno, a margine della mancata conciliazione in prefettura, hanno minacciato azioni legali e una mobilitazione massiccia dei sanitari per protestare contro le decisioni delle due aziende. "Nel corso degli incontri – puntualizzano dalle aziende sanitarie – sono state presentate la metodologia e l’aggiornamento delle attività comportanti i rischi da radiazioni ionizzanti e sono stati condivisi ed elencati tutti i singoli casi che avrebbero subito variazioni nel grado di rischio e quindi anche dell’indennità. Casi che ammontano complessivamente a 23 non ad "alcune decine", precisando che la metodologia prevede una valutazione periodica da rivolgersi a tutti i profili potenzialmente esposti al rischio radiologico in qualunque ambito in cui si possa verificare (non solo nelle radiologie)". Di più. "Anche al termine dei lavori della Commissione – prosegue il documento di Ausl e Cona (in foto la dg Monica Calamai) – è stato dato puntuale riscontro alle richieste di chiarimento da parte delle organizzazioni sindacale. In aggiunta, nel corso dell’incontro, la delegazione aziendale si è offerta di effettuare subito un incontro informativo con tutti i dipendenti che hanno avuto variazione nell’indennità". A fronte di questo chiarimento, resta da capire se le intenzioni dei sindacati cambieranno o se Cisl e Nursind manterranno la volontà di procedere con presidi o con lo sciopero. Pare che comunque sia confermata la volontà delle parti sociali, di procedere con un ciclo di assemblee informative per fare il punto con i lavoratori e capire quali azioni fare.