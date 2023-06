Raduno dei bersaglieri e messa in piazza per il loro anniversario

Raduno dei bersaglieri ieri mattina ad Argenta, manifestazione organizzata in occasione della ricorrenza della fondazione del corpo 187 anni fa, le sezioni della provincia di Ferrara, coordinate dal presidente provinciale Luca ricci Maccarini, si sono ritrovate anche in occasione dei festeggiamenti del centenario della morte di don Giovanni Minzoni, assassinato dai fascisti nel 1923 per mettere a tacere una voce e una testimonianza di libertà scomoda. Il sacerdote era stato anche cappellano militare e aveva mantenuto un legame stretto con Ravenna, la città d’origine, per questa ragione ha partecipato la fanfara e una delegazione di Ravenna.

Il punto di ritrovo è stato la piazza Papa Giovanni XIII, dove è stato collocato pochi anni fa il monumento per ricordare i bersaglieri, fortemente voluto dal presidente regionale Gabriele Strozzi, che è argentano e anche ex capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. "È stato una manifestazione riuscita – commenta a bilancio il presidente provinciale Luca Ricci Maccarini – complessivamente c’erano un centinaio di bersaglieri oltre ai dirigenti delle province di Bologna, Antonio Stellini, di Ravenna Carlo Simoncelli e ovviamente Gabriele Strozzi". La cerimonia è stata impreziosita da una messa celebrata in piazza dove è stato allestito un altare da campo, con rito religioso celebrato dal cappellano militare dell’aeronautica.

A conclusione è stata deposta dai bersaglieri una corona alla base del monumento di don Minzoni davanti al duomo, a degno suggello dell’anniversario che ricorda il martire del fascismo. La cerimonia è stata una bellissima iniziativa a conferma dell’importanza storica dei bersaglieri per quello che hanno dato sempre all’Italia e per la patria. Persone eccezionali che meritano la stima dei giovani di oggi. Costituiscono infatti un esempio di rettitudine e di amore per il proprio Paese.

Franco Vanini