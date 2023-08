Raduno dei bersaglieri per Merli

Il raduno provinciale dei bersaglieri si terrà il 3 settembre, alle 9, al municipio di Poggio Renatico. Questo Raduno è dedicato al Bersagliere di terra poggese, m.o.v.m. Severino Merli, che transitò nel 5°, nel 12° reggimento Bersaglieri e 7° reggimento Bersaglieri, dove trovò morte gloriosa,. L’iniziativa è organizzata dalla sezione Anb alto ferrarese e dall’amministrazione comunale di Poggio Renatico. Ecco il programma: ammassamento al parcheggio Via Acquisto, poi schieramento dei radunisti per l’alzabandiera al municipio. Dopo di che si terrà la deposizione della Corona d’alloro al Monumenti Ai Caduti. Di seguito i saluti delle autorità. Poi verrà celebrata la Santa Messa al Campo. Infine ci sarà la sfilata finale per le vie del centro. Dopo la cerimonia si terrà il pranzo Cremisi e il Concerto della Fanfara Bersaglieri. Il pranzo sarà organizzato da “Pro Loco Poggio Renatico” e si terrà presso il Parco del Ricordo in Via Testi, e la prenotazione è obbligatoria. Per maggiori informazioni: Alessandro: +39 340.4645400; Luciano: +39 342.3798345 oppure l’email: [email protected].