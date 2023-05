Raduno di auto in memoria di Antonio Cagnoni

Copparo farà da cornice, domani, al raduno sociale di primavera ‘Sulle strade di Antonio’ del club Officina Ferrarese. Un appuntamento dedicato al socio e consigliere Antonio Cagnoni, scomparso poco tempo fa, che sarà ricordato ripercorrendo le strade dove è vissuto e che ha attraversato con le sue amate auto storiche. I veicoli di interesse storico e collezionistico del club, che ha già portato nel Ferrarese il raduno ‘Valli e Nebbie’, faranno tappa a Sabbioncello San Vittore per la visita allo storico complesso di Villa Mensa; poi, la ripartenza verso la tenuta di Zenzalino e, successivamente, per il Museo ‘La Tratta’ in via Goito dove si svolgeranno la visita allo spazio espositivo (dedicato alla vita contadina del territorio che si intreccia inesorabilmente con le testimonianze storiche legate agli eventi della seconda guerra mondiale).