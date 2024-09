Raduno nazionale dei cornisti: "Si esibiranno bambini e anziani"

L’evento rende onore a Scortichino e alla sua storica Filarmonica e domenica si fa addirittura unico nel suo genere con il "Raduno nazionale dei cornisti". Per la prima volta infatti ci sarà anche l’intera sezione Corni del Teatro Regio di Torino e i musicisti sono più di 65. In questi giorni la Filarmonica "G. Verdi" di Scortichino è in festa, e con lei si anima tutta la frazione. Questa sera, dalle 20.30, nell’area esterna della sede della banda, ci sarà il primo appuntamento con "Vai a liscio", un evento per ballare e divertirsi in compagnia con musica e cibo a cura della stessa Filarmonica. Domenica invece è il grande giorno. Per il terzo anno consecutivo torna, più grande che mai , il "Raduno nazionale dei cornisti":. Dalle 18, sessanta cornisti di ogni età provenienti da tutta Italia si esibiranno sulle scale del sagrato della chiesa frazionale diretti dal maestro Andrea Cupia. "Due appuntamenti con musica dal vivo e tradizionale per far brillare Scortichino e la sua ultracentenaria Filarmonica – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Ringraziamo il presidente Graziano Maini, tutti i musicisti e tutti i volontari che scelgono di mettersi a disposizione facendo del bene al territorio". Il Raduno dei Cornisti, peraltro, quest’anno arriva con una novità particolare: per la prima volta in assoluto, sarà presente una sezione intera di corni, proveniente dal Teatro Regio di Torino. Presenze importanti saranno poi il primo e il terzo corno del Teatro alla Scala di Milano, ma in generale saranno presenti allievi e insegnanti da tutta Italia. Quella di domenica alle 18.00, inoltre, sarà una vera e propria serata di "generazioni a confronto": il più giovane avrà infatti 9 anni, mentre il cornista più esperto 80. A completare la serata dal punto di vista musicale saranno le percussioni di Veber Manfredini e Francesco Bozzoli, il basso elettrico di Nicola Giori, e il pianoforte di Christian Toffanetti. Entrambi gli appuntamenti di oggi e domenica saranno realizzati anche in caso di maltempo ,in questa eventualità, all’interno della palestra San Luigi.

cl.f.