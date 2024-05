Raduno nel nome di Claude Marquet, l’uomo che ha dato vita ad un colosso

Nel nome di Claude Marquet. A Cento si è concluso l’originale raduno automobilistico, con protagoniste quattro favolose vetture Hispano-Suiza d’anteguerra. L’evento è stato organizzato per ricordare il fondatore del potente gruppo franco-belga Gmb Invest/Icm da oltre dieci anni proprietario dell’azienda centese Apicom che produce banchi di prova per motori di marchi prestigiosi. Il gruppo, che vanta un volume di affari di oltre 200 milioni realizzato su comparti molto diversificati con 1700 dipendenti, è di proprietà della famiglia Marquet il cui capostipite, appunto Claude, è scomparso un anno fa ed era legatissimo a questo territorio e ai dirigenti dell’azienda. Una folta delegazione ha accompagnato le auto a Cento e, a conclusione del "rally", ha partecipato a una serata in onore di Claude, che è stata promossa e presentata dall’amministratore delegato di Apicom Stefano Borghi. L’incontro (è intervenuto anche il sindaco Edoardo Accorsi) si è svolto nella suggestiva Rocca e ha visto presenti (festeggiamenti e commozione) i vertici del gruppo con i due figli di Marquet Charles Eduard e Rodolph. Molti i ricordi e i riconoscimenti e la presa d’atto, con grande soddisfazione, del ruolo crescente della centese Apicom nel panorama economico nazionale.

Alberto Lazzarini