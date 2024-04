Raf superospite di Scorre. Suo il concerto conclusivo

BONDENO

Scorre il Festival e sarà Raf a cantare a Bondeno. E lo farà in Piazza Garibaldi, domenica 8 settembre 2024, con uno spettacolo gratuito nella serata conclusiva della quarta edizione de Scorre – il Festival nell’ambito del suo tour nazionale "Self Control 40th". Il famosissimo cantautore pugliese, che vanta un ricco repertorio musicale esteso dagli anni ’80 sino ad oggi, sarà indubbiamente uno degli ospiti d’onore e principali di Scorre. Un festival che dal 2021 in poi ha portato a Bondeno numerosi artisti di fama nazionale: "Da Arisa a Noemi, da Giusy Ferreri a Giuseppe Giacobazzi, ormai nella nostra Città abbiamo avviato una vera e propria tradizione nell’ospitare a settembre i grandi interpreti del panorama culturale italiano – esordisce soddisfatto il sindaco, Simone Saletti –. Quest’anno, l’esibizione di Raf sarà per Bondeno una novità in un duplice senso: non soltanto per il nome in sé dell’artista, ma anche perché per la prima volta dall’inizio del festival portiamo sul palco nella serata principale un interprete maschile. Finora infatti abbiamo avuto l’onore di ospitare grandi musiciste del panorama italiano, e siamo convinti Raf sia l’artista perfetto per il prosieguo di Scorre. Ringrazio l’associazione Per – chiosa Saletti –, co-organizzatrice della tre giorni assieme al Comune, per la strutturazione di un palinsesto di assoluto livello". L’esibizione della domenica di Raffaele Riefoli, in arte Raf, formalizza quindi quelle che saranno le date dell’edizione 2024 del festival: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre. "Una tre giorni che come sempre saprà conquistare il pubblico non soltanto con la grande musica, ma anche con gli appuntamenti culturali – aggiunge l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –: abbiamo già in mente la direzione che prenderà il festival dal punto di vista artistico, ma ne parleremo approfonditamente nelle prossime settimane. Nel frattempo, ci godiamo la notizia dell’esibizione di colui che ha scritto brani come "Infinito", "Non è mai un errore", "Sei la più bella del mondo" e moltissime altre canzoni indimenticabili". Saranno 1600 i posti a sedere, tutti gratuiti, in cui le persone potranno accomodarsi per ascoltare Raf. Come per le altre edizioni, le sedute (seppur gratuite) andranno prenotate: nelle prossime settimane usciranno i dettagli e le modalità di prenotazione, oltre ai nomi degli altri ospiti del festival. "Scorre, ancora una volta, sarà una vetrina per Bondeno – commenta infine l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –: non soltanto per il Capoluogo ma per tutto il territorio grazie agli eventi che verranno programmati, alcuni dei quali certamente verteranno sulla scoperta delle nostre bellezze".