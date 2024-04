Raffaele D’Agata morto a 24 anni dopo una malattia: "Una nuova luce in cielo"

Vigarano (Ferrara), 5 aprile 2024 – “È salita in cielo una nuova luce. Sei tu Raffaele. Ora illumina la strada così tortuosa, a tutti i tuoi cari, perché mai la smarriscano, perché trovino la forza per affrontare questo dolore. Un angelo adesso veglierà su di loro e su tutti noi". Un messaggio, quello di un’amica di Vigarano Mainarda, che unisce un intero paese intorno ai valori e all’affetto per Raffaele D’Agata, il giovane residente a Borgo che si è spento martedì, a soli 24 anni, dopo una lunga malattia. Nella chiesa del paese, ieri pomeriggio, si sono tenuti i funerali e in tantissimi si sono raccolti nella preghiera, nel dolore, nella riconoscenza, per tutto quello che questo giovane, sebbene combattesse contro una grave malattia, ha saputo dare agli altri nel corso della sua breve ma intensa vita. Era ricoverato da alcuni mesi nella clinica Quisisana di Ferrara. Solare, coraggioso, tenace.

Aveva frequentato l’indirizzo Agraria all’istituto Ignazio Calvi di Finale Emilia, in provincia di Modena, ed è, anche da qui, che ieri i suoi ex insegnanti e gli educatori, commossi, hanno sottolineato la sua "forza, nell’impegno, nella tenacia, di un ragazzo che, anche nelle fragilità – ricordano – credeva fortemente nel suo impegno didattico, nell’apprendimento delle conoscenze e delle abilità, in classe e nell’azienda agraria della scuola". Appassionato della natura e dell’agricoltura, rispettoso dei compagni di classe e dei coetanei, fiducioso degli amici anche dei paesi vicini che frequentava quando poteva a Cento e Terre del Reno, nei quali credeva per condividere tappe di socializzazione ed incontro.

Raffaele è sempre stato un bravo ragazzo, educato e sensibile. "Siamo vicini alla famiglia di Raffaele D’Agata – sottolinea il sindaco Davide Bergamini –. Persone ammirevoli, che hanno vissuto la malattia del figlio con forza e molta dignità. Quando una giovane vita si spegne, il dolore della nostra comunità è grande e non bastano le parole per confortare. Siamo vicini alla famiglia e ai tanti che in Raffaele hanno saputo cogliere un messaggio di coraggio, di forza anche nelle difficoltà, di amore per la vita che tutti, anche grazie a lui, abbiamo il dovere di ricordare cono riconoscenza". Raffaele lascia il padre Natalino, la madre Marta, la zia Franca, che gli sono sempre stati vicini nelle cure, nell’affetto, nell’amore, nella stima infinita.