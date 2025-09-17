Raffica di controlli sulle strade. Oltre cento sanzioni al mese: "Tante multe per i divieti di sosta"

Dalle parole ai fatti. Il Comune aveva promesso un giro di vite sui trasgressori dei monopattini e, infatti, i controlli si sono intensificati per innalzare il livello di sicurezza sulle strade ed evitare gravi incidenti. Insomma, si punta a scrivere la parola fine sull’era Far West di questi veicoli. Sono tante le infrazioni rilevate dalla polizia locale. Si parla di guida senza casco, soste vietate e corse a doppio passeggero. I numeri si commentano da soli: oltre novecento le sanzioni elevate sul territorio comunale di Ferrara dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi a carico degli utenti della strada che si spostano con il monopattino elettrico.

I dati, fa sapere il Comando di via Tassoni, si riferiscono ai primi sei mesi del 2025, ma il trend sta continuando. Le sanzioni elevate sono oltre cento al mese. I controlli non si sono attenuati e i risultati si vedono: diminuiscono i trasgressori soprattutto nel centro. "Questi numeri sono dovuti all’intensificazione dei controlli da parte degli agenti di Polizia Locale – ha spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti – e dimostrano la grande attenzione che c’è sul tema. Gli agenti fanno il possibile per fermare tutti quei comportamenti che vanno contro la legge, garantendo il rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di tutti gli utenti. I controlli sono quotidiani e capillari su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone del centro storico e alle aree più frequentate. Le nuove normative hanno introdotto regole più severe proprio per tutelare chi utilizza questi mezzi e tutti gli altri utenti della strada. È importante che i cittadini comprendano che queste misure non hanno finalità punitive, ma servono a garantire una mobilità più sicura e rispettosa delle regole".

Per entrare nel dettaglio, dall’entrata in vigore delle nuove regole indicate sul Codice della Strada, sono state 923 le multe ai monopattini in appena sei mesi, di cui 305 per guida senza casco, 573 per divieti di sosta, 13 per il trasporto di un altro passeggero e 32 per altre violazioni di vario genere. Le infrazioni riguardano principalmente il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale obbligatori e la sosta irregolare in aree pedonali, riservate ad altri mezzi di trasporto e sui marciapiedi, dove i monopattini possono essere d’intralcio per i cittadini fragili e i passeggini.

Per avere un confronto con il passato, basti pensare che nel corso di tutto il 2024 le multe ai monopattini sono state 725, numero abbondantemente superato in soli sei mesi. L’incremento delle sanzioni riflette sia la crescente diffusione di questi mezzi di trasporto sia l’applicazione più rigorosa delle normative di sicurezza stradale. a livello italiano i dati parlano chiaro: sul territorio nazionale chi guida un monopattino elettrico lo fa quasi sempre senza casco. Su un centinaio di mezzi osservati, solo uno su 10 lo indossa. In tutti i Comune è scattata la tolleranza zero verso i trasgressori. Ma in un settore ancora in forte espansione e affamato di tecnologia nessuno può dormire sonni tranquilli.